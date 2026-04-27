Арагчи кацна в Русия. Влиза ли Путин като посредник?

Иранският външен министър Арагчи кацна в Санкт Петербург за разговори с руския президент Владимир Путин.

Арагчи пристига в Русия ден след като обсъди в Оман безопасността на преминаването на корабите през Ормузкия проток.

Сутринта пък стана ясно, че Иран е пратил нова оферта на американския президент Тръмп.

Руски политолог даде интервю за NSN и заяви, че посещението на Арагчи в Русия може да е свързано с желанието на Техеран да направи Москва посредник при уреждането на военния конфликт със Съединените щати.

„Със сигурност Арагчи ще обсъди въпроса в Москва: какво да се прави? Защото Иран трябва да прекрати войната при ясни условия, но досега това не е проработило. Възможно е иранците да възприемат Москва като посредник по този въпрос. От една страна, се съмнявам, че посещението на Арагчи по някакъв начин ще засегне Тръмп. От друга страна, напълно възможно е Иран да успее да формулира чрез Русия като предаване на въпроси, които не може да формулира чрез същия Пакистан. Диверсификацията на пътищата за възможно споразумение винаги е полезна," обясни политологът.

Според информацията на Axios, че Иран е предложил на Съединените щати да отворят Ормузкия проток и да прекратят военните действия. Веднага след това Теферан е готов за започне ядрените преговори.

Офертата на Иран идва след като през уикенда Тръмп даде на Иран три дни преди да удари нефтената му инфраструктура.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com