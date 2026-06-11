Навръх Мондиала. Тръмп обеща тежка вечер за Иран

В публикация в социалните мрежи американският лидер Доналд Тръмп заяви, че страната му ще нанесе „много тежък удар тази вечер“, без да уточни конкретните действия, които се подготвят.

Изказването идва в момент на засилено военно и политическо напрежение в Близкия изток, което поражда опасения за по-мащабна ескалация в региона.

Заплаха за иранската петролна индустрия



Освен предупреждението за предстоящ удар, Тръмп направи и серия от твърдения, свързани с енергийните ресурси на Иран.

По думите му в „не много далечно бъдеще“ Съединените щати могат да поемат „пълен контрол“ над иранската петролна и газова индустрия.

Американският президент посочи и стратегическия остров Харг, който е сред най-важните центрове за износ на ирански петрол. Според него този обект има ключово значение за икономиката на страната и за енергийните доставки от региона.

Изявлението на Тръмп идва на фона на продължаващата размяна на удари между САЩ и Иран.

Взаимни атаки втори пореден ден

Според наличната информация двете държави са извършили взаимни атаки за втори пореден ден, което допълнително повишава напрежението в Близкия изток.

Експерти предупреждават, че всяка следваща ескалация може да има последици не само за регионалната сигурност, но и за международните енергийни пазари, които традиционно реагират чувствително на събитията в района на Персийския залив.

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