Обрат с преговорите между САЩ и Иран. Фаталната точка

Иранската делегация обяви пред американски представители, че заради заплахите на Тръмп напуска преговорите в Швейцария, съобщава иранската агенция Tasnim.. По-рано американският президент заплаши да унищожи Иран, ако той попречи на навигацията в Ормузкия проток

В тази суматоха иранските и американските източници са противоречиви какво наистина се случвав Швейцария.

Източници от Техеран твърдтя че иранците няма да започнат преговори докато Тръмп не се извини.

Американците обаче казват друго. Иранската делегация не е напуснала мястото за консултации и продължава да участва в тях, но с посредничеството на Катар. Това беше съобщено в X от кореспондента на американския портал Axios и канал 12 на израелската телевизия, Барак Равид, позовавайки се на дипломатически източник.

"Дипломат, присъстващ на разговорите в Швейцария, твърди, че иранската делегация не е напуснала и преговорите между Съединените щати и Иран все още продължават", написа той.

Tasnim настоява, че изказванията на Тръмп противоречат на първия параграф от меморандума за разбирателство между Съединените щати и Иран, според който страните се ангажират да се въздържат от заплахи една към друга.

Тръмп по-рано се свърза с ирански преговарящи и заплаши, че САЩ ще унищожат Иран, ако той се намеси в корабоплаването в Ормузкия проток.

"Затвори го и няма да имаш държава. Дори няма да се върнете в страната си", каза Тръмп на иранските преговарящи, коментирайки думите на иранския президент Масуд Пешешкян. Той по-рано заяви, че Иран няма да се откаже от обогатяването на уран и не възнамерява да се предава.

По-рано говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей заяви, че Техеран няма да започне преговори за окончателно споразумение, без да изпълни клаузата за прекратяване на войната на всички фронтове, включително Ливан.

Канал 12 на израелската телевизия пък съобщи, че Израелските отбранителни сили са получили инструкции да се въздържат от стрелба в Ливан. В същото време Израел ще продължи да държи позиции в района на "жълтата линия" и все още няма да изтегля войски.

Източник, запознат с преговорите, каза пред Tasnim, че иранската делегация вече е напуснала в знак на протест мястото на срещата с американците след като е получила заплахи в знак на протест.

Това се е случило 80 минути след началото на преките четиристранни преговори – САЩ, Иран, Катар, Пакистан.

Първоначално причината бе обявена като необходимост от вътрешни консултации на делегациите, но впоследствие стана ясно, че иранците са решили да напуснат мястото.

Според иранския телевизионен канал IRIB, по време на консултациите страните не са засегнали въпроса за ядрените оръжия. Разговорите са били съсредоточени засега само върху прилагането на член 13 от меморандума за разбирателство между САЩ и Иран.

В същото време приоритет е отдаден на въпроса за Ливан.

Член 13 описва условията на преговорите за окончателно споразумение – окончателно прекратяване на военните действия на всички фронтове, включително Ливан, премахване на американската морска блокада, откриване на Ормузкия проток, издаване на американски разрешителни за износ на ирански петрол и започване на деблокиране на замразените средства на Иран.

Говорителят на иранското външно министерство Исмаил Багаей уточни, че днес е имало два кръга преговори – първо с посредниците, а след това със Съединените щати.

Вицепрезидентът на САЩ Дж. Д. Ванс заяви през деня, че делегациите вече са постигнали значителен напредък.

Началото на срещата обаче беше изпълнена с напрежение.

Членове на иранската делегация са отказали да се ръкуват и да проведат съвместна фотосесия с американските си колеги, пише иранската новинарска агенция Tasnim.

Едва след общата снимка на останалите три делегации, представителите на Иран са влезли в залата. Това обаче е станало след като са излезли всички журналисти.

Иранската делегация се ръководи от председателя на парламента Мохамад Багер Галибаф и външния министър Абас Арагчи. Съединените щати са представени от вицепрезидента Дж. Д. Ванс, специалния президентски пратеник Стив Уиткоф и зет на Доналд Тръмп Джаред Къшнър.

Срещата се провежда на фона на напрегната ситуация в Ливан, където Израел удари цели на Хизбула, а в отговор Иран затвори Ормуз.

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