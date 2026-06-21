Свят

Тръмп с извънредна новина! Стармър хвърля оставка

Провали се сериозно по два много важни въпроса - имиграцията и енергетиката, каза американският президент

Тръмп с извънредна новина! Стармър хвърля оставка
21 юни 26 | 18:45
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Мира Иванова

Американският президент Доналд Тръмп отново прикова погледите, съобщавайки извънредна новина за британския премиер Киър Стармър.

Стармър ще се оттегли от поста си, написа днес президентът на САЩ Доналд Тръмп в социалната си мрежа Трут соушъл, предадоха световните агенции.

„Киър Стармър ще подаде оставка като министър-председател на Обединеното кралство“, каза Тръмп и допълни, че Стармър се е провалил сериозно по два много важни въпроса  - имиграцията и енергетиката. По отношение на енергетиката Тръмп коментира в поста си лаконично, че провалът на Стармър  се изразява в това, че не е отворил Северно море за повече добив на петрол.

„Пожелавам му всичко добро!“, заключи Тръмп.

Тръмп в миналото е казвал, че британските власти трябва да развиват добива на нефт в Северно море.

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Автор Мира Иванова

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1 Коментара
Асен Генов
преди 35 минути

Роз00вите джендъри от ПП-ДБ и някои от ГЕРБ и БСП са педофили комунисти.

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