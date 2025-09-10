MET Group с промени в ръководството. Хoйберт Виксъвено е новият главен изпълнителен директор

Базираната в Швейцария MET Group, значим участник в европейската енергийна индустрия, обявява назначаването на Хoйберт Виксъвено за нов главен изпълнителен директор на групата (GCEO), считано от 1 януари 2026 г. Контролиращият акционер и настоящ GCEO на MET Group, Бенджамин Лакатош, ще продължи като председател на Управителния съвет и ще участва активно в управлението на визията и растежа на компанията.

Огромният растеж на MET Group през последните години позволява на компанията да направи значителна промяна в ръководството си с цел по-нататъшно подобряване на бизнес резултатите, бързо разширяване на клиентската база и ускоряване на плановете за развитие.

MET Group има удоволствието да съобщи, че Хoйберт Виксъвено, лидер от най-високо ниво в енергийната индустрия, се присъединява към компанията като главен изпълнителен директор след забележителна 30-годишна кариера в най-голямата енергийна компания Shell.

Хoйберт има богат опит в ръководенето на големи, сложни и глобални организации. Последно е член на глобалния изпълнителен комитет на Shell и директор на отдела за преработка, възобновяеми енергийни източници и енергийни решения на групата, където е създавал стойност за клиентите в редица бизнеси и географски региони и е ръководил организация с над 30 000 души. Преди това е изпълнителен председател на Shell в Китай и успешно ръководи интеграцията на придобиването на BG Group от Shell за 53 млрд. щатски долара, като впоследствие става неин преходен главен изпълнителен директор. Наскоро Хoйберт се присъединява към борда на KBR, глобална компания за технологични и инженерни решения, листвана на Нюйоркската фондова борса, като директор без изпълнителни функции.

Бенджамин Лакатош, контролиращ акционер и настоящ главен изпълнителен директор на MET Group, ще заеме позицията на председател на Управителния съвет на холдинга, запазвайки мажоритарния си дял, и ще се съсредоточи върху постигането на дългосрочна визия и растеж.

"Изключителните лидерски умения, стратегическата визия и оперативният опит на Хoйберт ще изведат стремежите на MET до нови върхове в бъдеще", каза Бенджамин Лакатош. "Убеден съм, че назначаването му ще засили глобалните позиции на MET, като същевременно ще останем верни на корените ни като независима, предприемаческа компания."

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com