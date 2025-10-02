Много важен ден в парламента. Решават съдбата на спецслужбите

В дневния ред на днешното заседание на парламента са два законопроекта, предвиждащи промяна в органа, който назначава председателите на Държавната агенция „Разузнаване“ (ДАР) и Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС).

Със законопроектите се предлага ръководителите на двете ведомства да бъдат избирани от Народното събрание по предложение на Министерския съвет. В момента те се назначават с указ на президента.

Законопроектите са внесени от Александър Рашев („Има такъв народ“) и група депутати от управляващата коалиция.

В програмата на парламента е и първо четене на промени в Наказателния и Наказателно-процесуалния кодекс.

Второто гласуване на промени в Закона за устройство на територията е точка първа в приетата програма за работа на депутатите. Част от текстовете регламентират правомощията на проектантите и прецизират правилата за издаване на разрешителни за строеж.

За проектантите по част "Електрическа" терминът "инженер с квалификация в областта на съобщенията" се заменя с "електроинженер", като се отчита, че всички притежават равнопоставена проектантска правоспособност. При използване на плитки геотермални ресурси се въвежда изискване за разрешително за водоползване съгласно Закона за водите.

Законопроектът определя участието на квалифицирани специалисти при проектирането на открити обекти като паркинги, пазари и спортни площадки. За паркингите се изисква допълнително присъствие на строителен инженер по "пътно строителство". Въвежда се и понятието "проектно решение", като следва Министерството на регионалното развитие и благоустройството трябва в срок от шест месеца да определи обхвата и съдържанието му.

Народното събрание ще разгледа на второ гласуване и промени в Закона за гражданското въздухоплаване.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com