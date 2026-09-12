Радев готви големи рокади
Ето какъв ще е дневният ред на МС на 13 май
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Ето какъв ще е дневният ред на МС на 13 май
Опозицията реагира на включването на свой законопроект, а Бойко Борисов подписа искане за оставка на антикорупционния шеф
Включено е и първо четене на промени в Наказателния и Наказателно-процесуалния кодекс
Целта на промените е схемата за минимална помощ (de minimis) за промоция и показ на филми
Половин час депутатите бяха в недоумение относно седмичната си програма
ДПС ще бъде гласът на хората в 49-ото НС, казва лидерът на Движението
Днес Народното събрание ще работи с променен дневен ред
Новата визия за регионалното икономическо пространство е в пълно съответствие с наскоро представения от Европейската комисия Икономически и инвестицио...
София. България да поеме ролята на водеща нация в Доверителния фонд на НАТО за долекуване и рехабилитация на украински военнослужещи се предлага в про...
София. Отворено писмо във връзка със създаването на новия кабинет до председателите на партии и коалиции от 43-то НС на република България и до българ...
София. "Очевидно след оставка на правителството, парламентът се разработи", заяви председателят на Народното събрание Михаил Миков в началото на плена...
София. Днес парламентът събра кворум от 166 души и Народното събрание започна своята работа около 09:00 часа, предаде БГНЕС. Регистрираха се депутатит...
София. "За мен винаги е било важно отговорността да бъде персонална и всеки да знае каква му е вината – дали е партия, дали са опозиция, дали са управ...
София. Законодателната програма на Народното събрание и дневният ред в парламента ще бъдат тема на обсъждане между лидерите на парламентарните групи д...
Гласуват оставката на Фидосова днес