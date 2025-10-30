Изненадващ обрат в парламента! Управляващите пренаредиха дневния ред

С пълен обрат започна днешният ден в парламента. Депутатите изцяло промениха дневния си ред, след решение, взето на председателски съвет тази сутрин, съобщи в началото на заседанието новоизбраната председателка на Народното събрание Рая Назарян.

Така пленарният ден стартира с политическа динамика и множество извънредни включвания в програмата.

Нов председател, нов дневен ред

Първа точка в дневния ред стана изборът на заместник-председател на 51-вото Народно събрание, след като вчера самата Рая Назарян беше избрана за негов председател. До този момент тя заемаше именно поста на заместник. Така парламентът започна заседанието си с вътрешна организационна промяна.

Според първоначално гласувания дневен ред за деня депутатите трябваше да обсъждат процедурните правила за избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция, но точката отпадна. В замяна Народното събрание ще разгледа повторно законовите промени за Държавна агенция „Разузнаване“ и за специалните разузнавателни средства – и двата закона върнати от президента с вето.

След това се очаква обсъждане на проект за избор на председател на ДАНС, както и второ четене на промени в Закона за отбраната и въоръжените сили. На дневен ред е и ратификацията на международен договор за ракети и свързани услуги.

Опозицията в атака заради Изборния кодекс

В програмата бе включено и първото четене на промени в Изборния кодекс, предложени от „Възраждане“, въпреки че проектът беше отхвърлен ден по-рано от правната комисия. Депутатът от ПП-ДБ Божидар Божанов определи решението като „любопитно“, тъй като вече има четири одобрени на първо четене законопроекта и се подготвя доклад за второ. Според него включването на новия текст ще забави процедурата.

Политически жестове и продължено заседание

Междувременно Ивайло Мирчев от ПП-ДБ връчи на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов папка, съдържаща искане за оставката на председателя на антикорупционната комисия Антон Славчев. Борисов публично подписа документа, а след него подписите си поставиха и представители на други политически сили – символичен жест на консенсус, рядко срещан в пленарната зала.

С мнозинство депутатите решиха заседанието да бъде удължено „до изчерпване на дневния ред“, което при толкова преподредени точки обещава дълъг парламентарен ден, наситен с политически маневри и нови конфронтации.

