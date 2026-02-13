Парламентът прекрати правомощията на Антон Славчев като заместник-председател на Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество. Оставката му е депозирана на 11 февруари, съобщи председателят на Народното събрание Рая Назарян. Решението беше прието с 203 гласа „за“, един „против“ и без въздържали се.

Подкрепата за освобождаването дойде от ГЕРБ-СДС, „Продължаваме промяната-Демократична България“, „Възраждане“, ДПС-Ново начало, БСП-Обединена левица, „Има такъв народ“, АПС, МЕЧ, „Величие“ и петима независими народни представители. Единственият глас „против“ беше от депутат от АПС.

Дебатът в залата обаче далеч не премина формално. Ивайло Мирчев от ПП-ДБ настоя Славчев да бъде изслушан в пленарната зала. Той го обвини, че е организирал ареста на кмета на Варна и серия разпити, както и че е оказван натиск върху служители на Комисията за противодействие на корупцията с цел свидетели да бъдат насочвани в определена посока. Според Мирчев обществото има право да чуе лично от Славчев дали подобни действия са извършвани.

Заместник-председателят на парламента Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС отговори, че ПП-ДБ сами са събирали подписи за оставката, включително с подписа на Бойко Борисов. „Сега, когато тя е депозирана, казвате защо си подава оставката. Чисто професионално това се нарича раздвояване на личността“, заяви Ангелов и допълни, че има усещането, че живее в различни реалности.

Лъчезар Иванов от ГЕРБ-СДС също се обърна към Мирчев, заявявайки, че неговата парламентарна група непрекъснато нарушава правилника. Той разкритикува назидателния тон от трибуната и направи историческа препратка към стила на говорене на комунистическата партия, като добави, че изборите ще покажат, че никой не е над останалите.

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов потвърди, че партията му ще подкрепи освобождаването. Той обаче отправи обвинение, че Славчев е осъществявал „чадър“ над определени политици и постави въпрос към ПП-ДБ дали същият този чадър не е бил разпънат и над кмета на Варна.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com