Договор със сина, бонуси за съпругата: КОНПИ проверява четирима държавни шефове
Сметната палата алармира за конфликт на интереси
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Сметната палата алармира за конфликт на интереси
За бяха 203-ма депутати, едни против, нямаше въздържали се
Пленарната зала решава за Антон Славчев и ключови законови промени
ГЕРБ мисли как да закрие антикорупционната комисия без да губим пари
Към нея бе отправено питане вчера
Става дума за бившия началник на Военна болница и депутат ген. Стоян Тонев
Председателят на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) Пламен Георгиев заяви в ефира на БНР, че стойността на запорираното им...
Сумата ще е рекордна в европейски мащаб Иск за незаконно придобито имущество на стойност 1 млрд. лв. на Цветан Василев ще внесе до края на февруари К...
Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) е спечелила две дела срещу разпространители на наркотици на обща стойност близо 185 000...
Благоевград. Благоевградският окръжен съд е уважил иска на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) за конфискация на собственос...
Кюстендил. Имущество за над 500 хиляди лева, собственост на Христинка Ангелова и фирми, в които тя е съдружник, беше запорирано от Комисията за отнема...
София. От началото на 2013 г. до м. май (включително), в резултат от работата на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ), държа...