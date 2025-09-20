Горещо от ЦСКА! Обявиха официално края на Керкез

Отборът на ЦСКА обяви официално разделяла с треньора Душан Керкез.

Босненецът вече няма да води първия отбор на "червените" след кошмарното начало на сезона. Тимът е в потресаваща форма, с едва една победа от 7 двубоя, дошла срещу опашкаря Септември София с 2:1 на стадион "Васил Левски".

Освен с наставника, клубът се разделя и с досегашния треньорски щаб на първия отбор.

В предстоящия шампионатен двубой на столичани, който е гостуване във Враца на местния Ботев, тимът ще бъде воден от Валентин Илиев. Срещата на стадион "Христо Ботев" е в понеделник, от 20:30 часа.

