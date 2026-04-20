Шишков обяви край на страха и демонтаж на стария модел

Иван Шишков от Прогресивна България благодари на българските граждани за активното участие в изборите и за подкрепата към формацията, като подчерта, че резултатът е израз на натрупвано с месеци доверие. В интервю за БНТ той заяви, че реалните нагласи на хората са се виждали на терен, въпреки разминаванията с прогнозите на социологическите агенции.

По думите му обществото е дало ясен сигнал, че страхът от досегашния модел на управление започва да отстъпва, особено в по-малките населени места, където зависимостите са били най-силни.

Шишков подчерта, че не очаква бързи решения, но вижда възможност за връщане към нормална среда, в която гражданите могат спокойно да работят и да развиват бизнес. Той посочи, че една от основните цели ще бъде балансираното развитие на регионите и премахването на усещането за контрол и натиск върху местните общности.

Според него формацията е готова за активна работа със местната власт, като ще се правят конкретни анализи за нуждите на отделните райони. Той отбеляза, че политическият резултат е логично следствие от дългогодишната последователност на Румен Радев и заяви, че вотът представлява демонтаж на досегашния управленски модел.

Шишков изрази увереност, че ще се формира мнозинство, което да работи за промени в съдебната система, включително и за по-ефективна работа на прокуратурата. Той подчерта, че целта не е подмяна на един модел с друг, а изграждане на по-справедлива система.

По думите му има реални шансове за съставяне на правителство със стабилна парламентарна подкрепа, като паралелно ще се търси сътрудничество за реформи в съдебната власт и промени във Висшия съдебен съвет.

Шишков коментира и ролята на опозицията, като заяви, че тя ще има възможност да бъде конструктивна част от парламентарния процес. Той подчерта, че страната е на прага на сериозна политическа трансформация и че посоката вече е зададена от избирателите. Според него окончателните решения за управлението ще бъдат ясни след обявяването на резултатите, като Румен Радев ще има водеща роля при определянето на бъдещия премиер.

