Съдебният закон стига до пленарна зала с ключови ограничения за ВСС

Парламентът ще обсъди днес на второ четене промените в Закона за съдебната власт, които са първа точка в програмата за днешното пленарно заседание. Законопроектът засяга избора на нов състав на Висшия съдебен съвет, ограниченията пред съвета с изтекъл мандат и процедурите около главния прокурор.

Миналата седмица текстовете бяха приети на второ четене от парламентарната Комисия по правни въпроси на две поредни заседания. Очаква се дебатът да бъде политически остър, защото промените идват на фона на напрежение около кадровите решения в съдебната власт.

Ограничения за стария ВСС

Една от основните промени предвижда изборен член на ВСС да не може да бъде лице, което в рамките на предходния мандат на изборните членове е било председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд или главен прокурор.

Правната комисия прие още до встъпването на новоизбраните членове пленумът на ВСС, Съдийската колегия и Прокурорската колегия да отлагат кадрови и трайни решения, ако е изминала повече от една година от края на мандата на изборните членове. Именно този текст е сред най-чувствителните, защото поставя граница пред съвет, който продължава да действа след изтичането на мандата си.

По-малко заместници на главния прокурор

Сред приетите текстове е и промяна, според която главният прокурор ще бъде подпомаган от до трима заместници. Комисията прие и разширяване на кръга от институции и органи, които могат да предлагат предсрочно освобождаване на главния прокурор.

Такова предложение ще могат да правят министърът на правосъдието, председателят на ВКС, пленумът или Общото събрание на Наказателната колегия на ВКС, не по-малко от трима членове на ВСС, омбудсманът, не по-малко от една пета от народните представители и Висшият адвокатски съвет.

Вотът за професионалната квота

Промени се предвиждат и при избора на членове на ВСС от професионалната квота. Правната комисия гласува тези избори да се провеждат в окръжните съдилища с хартиени бюлетини.

Целта на законопроекта е да бъдат въведени нови критерии и процедури за избора на парламентарната квота във ВСС и да се подобрят организацията и прозрачността при избора на професионалната квота. Спорът обаче е дали приетите текстове реално постигат тази цел.

Пленарният дебат ще покаже дали мнозинството ще запази приетите в комисията текстове, или ще търси нови редакции в зала. Залогът е не само техническият ред за избор на ВСС, а доверието дали следващият съдебен съвет ще бъде различен от сегашния модел.

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