Всичко за Квоти

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Методиев си уреди борба

Методиев си уреди борба

Методиев си уреди борба за олимпийска квота. Милослав направи това на квалификационния турнир в Улан Батор, Монголия. В кат. до 130 кг на класическия...

22 април | 19:15
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Назарян: Гоним 6 квоти за Рио

Назарян: Гоним 6 квоти за Рио

"Гоним 6 квоти за олимпиадата в Рио де Жанейро през тази година и няма да ни бъде никак лесно", заяви треньорът на националния ни отбор Армен Назарян....

01 април | 22:40
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