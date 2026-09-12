Съдебният закон стига до пленарна зала с ключови ограничения за ВСС
Проектът засяга избора на нови членове, правомощията на стария съвет и процедурата за предсрочно освобождаване на главния прокурор
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Проектът засяга избора на нови членове, правомощията на стария съвет и процедурата за предсрочно освобождаване на главния прокурор
Новата цена на парното няма как да бъде прогнозирана спокойно
Ключови производители обсъждат квоти при риск за добива и блокиран Ормузки проток
Всеки внос на стомана извън квотата ще бъде обложен с мита от 25 на сто
Направи ключова прогноза
Необходимо е като законодатели да направим ревизия на президентските квоти и правомощия
В магазините в Германия има квоти за мазната течност
Георги Вангелов, Али Умарпашаев и Ахмед Магамаев достигнаха полуфиналите на олимпийската квалификация в Будапеща
Дъблин, Франкфурт, Амстердам и Париж оспорват господството на Лондон като финансово сърце на Европа
Надявам се на по-голям брой състезатели в сравнение с Игрите в Рио, обяви министърът
Унгария насрочи дата за референдум за приемане на бежанци. Ройтерс уточнява, че след решението на британците да напуснат ЕС унгарските власти все пове...
БОК ще определи българската олимпийска делегация за Игрите в Рио на извънредно Общо събрание на 7 юли от 11 ч. в Гранд хотел София, съобщава www.bgoly...
Квотите не решават бежанския проблем. Напротив - те мотивират още повече хора да дойдат. Това коментира външният ни министър Даниел Митов в интервю за...
Методиев си уреди борба за олимпийска квота. Милослав направи това на квалификационния турнир в Улан Батор, Монголия. В кат. до 130 кг на класическия...
С пълно съгласие – 23 гласа "за" от 23-ма присъстващи, членовете на Висшия съдебен съвет се разделиха – според конституционните изисквания, на съдийск...
"Гоним 6 квоти за олимпиадата в Рио де Жанейро през тази година и няма да ни бъде никак лесно", заяви треньорът на националния ни отбор Армен Назарян....
Австрийският канцлер Вернер Файман призова германския си колега Ангела Меркел открито и публично да се обяви за контрол над миграцията, съобщава БГНЕС...
Гръцкият министър-председател Алексис Ципрас се обяви за равномерно разпределение в Европейския съюз на тежестта и отговорността, свързани с мигрантск...
Унгарското правителство ще свика референдум, на който гражданите ще определят дали страната да приеме мигранти на квотен принцип. Това заяви премиерът...
Иван Иванов