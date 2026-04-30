Петър Витанов с ключов пост в "Прогресивна България"

Петър Витанов ще бъде председател на най-голямата парламентарна група в 52-рия парламент – коалицията на Румен Радев „Прогресивна България“, която има мнозинство от 131 депутати, предаде bTV.

Галин Дурев, Владимир Николов и професор Олга Борисова ще са заместник-председатели на парламентарната група на „Прогресивна България“.

Кой е Петър Витанов?

Петър Витанов е член на ЕП от 2019 до 2024 г. и ръководител на Делегацията на българските социалисти в Европейския парламент, като е работил активно по темата за зеления преход и отстояването на идеята, че трансформацията трябва да се случи на справедлива социална цена.

Член е на Комисията по транспорт и туризъм (TRAN), Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (ENVY), заместващ член в Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешен ред (LIBE).

През 2022 г. става координатор в Комисията по транспорт и туризъм за Групата на прогресивния алианс на социалистите и демократите (S&D). Петър Витанов е роден през 1982 г. Завършва Първа английска гимназия в София, а след това Международни отношения в Софийски университет „Св.Климент Охридски“ и Международни финанси в Нов български университет.

От 2013 до 2017 г. работи в Народното събрание на република България като държавен експерт в Дирекция „Международни връзки и протокол“. През 2017 г. е избран за народен представител от БСП в 44-то Народно събрание и участва в комисиите по външна политика и отбрана, както и в Делагацията в Парламентарната асамблея на НАТО и Делегацията в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. През 2019 г. е избран за европейски депутат с листата на Българската социалистическа партия.

Кой е Галин Дурев?

Галин Дурев вече е бил депутат в парламента - от „БСП- Обединена левица“. Той е доктор по „Политология“ от Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Има магистратури по „Политически мениджмънт“ и „Защита на националната сигурност“. Работи като политолог и експерт по международни отношения и енергетика.

