Спортисти, военни и бивши управленци - на кого залага Радев в изборите

„Листите на „Прогресивна България“ са изненадващи - в тях има 11 души, които са участвали в бивши правителства, около една пета са спортисти и една пета са военни“, заяви журналистът Валерия Велева в ефира на бТВ, коментирайки участието на Румен Радев в предстоящите избори чрез новия му политически проект. По думите й този подбор показва търсене на обществена подкрепа чрез разпознаваеми имена и различен профил кандидати.

Велева отбеляза, че включването на популярни личности, особено спортисти, не е случайно. „Когато се залага на спортисти и изявени имена, те носят със себе си обществена подкрепа“, каза тя. Според нея присъствието на военни и спортисти може да се тълкува като стремеж към хора с дисциплина и амбиция за постигане на резултати. „Това са хора, свикнали да работят за победа и да следват ясна стратегия. Вероятно това е търсено в тази листа“, допълни тя, като постави въпроса доколко тези кандидати ще се справят със законодателната дейност.

Политологът Георги Проданов също коментира тенденцията за включване на публични фигури в политиката, като подчерта, че това не е нов модел. „Винаги е имало граждански квоти и различни формули - за да се привличат разпознаваеми лица. При Сакскобургготски също имаше впечатляващ набор от хора - професори, юристи, спортисти“, отбеляза той. Според него в подобни листи често се виждат различни типове кандидати - такива, които влизат с морална мотивация, други с политически опит и трети, които тепърва ще доказват ролята си.

В същото време проф. Мария Пиргова акцентира върху положителния ефект от подобен подбор в проекта на Румен Радев. „Спортистите в листата имат и друг смисъл - те носят със себе си морал, свързан с националния интерес и с българския флаг. Това е нещо, което в момента липсва в българския парламент“, заяви тя. По думите ѝ именно такива фигури могат да допринесат за обновяване на политическата среда.

Велева направи и по-широк паралел с предишни политически проекти, които са се опитвали да внесат нов морал в управлението. Тя припомни, че подобни очаквания е имало и към други формации в миналото, но устойчивостта им е зависела от подготовката и способността да се справят с политическата реалност. Според нея влизането в политиката винаги носи риск - особено за хора без опит.

Проданов допълни, че водачите на листи играят ключова роля за мобилизирането на избиратели. „Те са лицата, които трябва да привлекат доверие и да доведат хората до урните“, каза той, като подчерта, че подобен подход се използва от всички партии.

По отношение на предстоящия сблъсък в 25 МИР-София анализаторите отбелязаха, че резултатът е трудно предвидим, но според предварителните социологически данни Румен Радев има сериозни шансове да се представи силно. В същото време те посочиха, че политическата конкуренция ще бъде изключително остра, а подреждането на листите вече очертава различните стратегии на партиите в навечерието на изборите.

