Борисов хвърли сензационна новина за пенсионерите! Какво предлага ГЕРБ
Темата за еврото е приключена. България е член на еврозоната от 1 януари
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Темата за еврото е приключена. България е член на еврозоната от 1 януари
Тодор Коджейков е сменен от Златко Златев
Похарчената сума за полета на правителствен хеликоптер до Разград в петък ще бъде върната от премиера Бойко Борисов, обяви самият той. „Горчиво съжал...
Транспортният министър Ивайло Московски заяви, че ще нареди да се направи едно нормално меню за кетъринга на "Авиоотряд 28", за да не се дразнят хорат...
Изпълнителният директор на Авиоотряд 28 Тодор Бояджиев е подал оставка в сряда часове преди инцидента с правителствения "Фалкон". Малко преди 20 ч в с...
Следят във Фейсбук втория полет на премиера на живо София. Изпълнителният директор на Авиоотряд 28 е подал оставка в сряда часове преди инцидента с п...
София. ГЕРБ ще внесе в четвъртък сигнал в прокуратурата за полетите на „Авиоотряд 28" през 2005 – 2009 г. Това е периодът на управление на тройната ко...
София. Създадоха временна анкетна комисия, която ще проверява ползването на правителствения „Авиоотряд 28" за периода август 2009 - март 2013 година....
София. Парламентът ще проверява колко често експремиерът Бойко Борисов е ползвал правителствените самолети, къде е ходил, с кого и кой е плащал. Депут...