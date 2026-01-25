Половин милион мъртви души в избирателните списъци

Използването на данните от последното преброяване на населението за изчистване на избирателните списъци би довело до сериозни изкривявания. Това предупреди председателят на НСИ доц. Атанас Атанасов. По думите му рискът е в списъците да останат стотици хиляди починали хора.

Преброяването на населението е извършено към 7 септември 2021 г., а до следващите избори ще са изминали около четири години и половина. За този период, по данни на НСИ, са починали приблизително половин милион души. „Тоест, вместо да се изчистват избирателните списъци, ще има половин милион умрели“, заяви Атанасов в интервю за бТВ.

По думите му разликата между преброеното население и реалния брой хора с право на глас може да надхвърли 1 милион души. Причината е, че в преброяването са включени и чужденци, които пребивават в страната, но нямат избирателни права. „Тези хора фигурират в нашите данни, но нямат място в изборните списъци“, подчерта той.

Председателят на Националния статистически институт изрази надежда, че при вземането на решения здравият разум ще надделее и няма да се правят опити статистически данни да се използват за административни и политически цели, за които не са предназначени.

Той коментира и инфлацията, като посочи, че през последните месеци тя остава относително стабилна. По данни на НСИ цените през декември 2025 г. са се повишили средно с около 5% спрямо декември 2024 г., като ръстът е обясним с празничното потребление, пътуванията и развлеченията.

Атанасов обяви още, че на 3 февруари НСИ ще публикува предварителната оценка за инфлацията през януари - т.нар. флаш инфлация, синхронно с останалите държави от еврозоната. По думите му разликите между предварителните и окончателните данни традиционно са минимални.

