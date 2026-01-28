Удар по вота в чужбина! Режат изборните секции до 20

Правната комисия към Народно събрание одобри предложение за сериозно ограничаване на гласуването извън страната, което предвижда максимум 20 изборни секции зад граница. Идеята е внесена от Възраждане и получи необходимата подкрепа на заседанието.

Ограничението обаче няма да важи за секциите, разположени в българските дипломатически и консулски представителства, които ще продължат да работят без промяна. Именно този детайл бе посочен като аргумент, че правото на вот няма да бъде напълно блокирано.

Предложението беше подкрепено от народните представители на ГЕРБ и Има такъв народ, което осигури мнозинство в комисията и отвори пътя към следващите етапи на законодателната процедура.

Решението е част от по-широкия дебат за организацията на изборите и ролята на българите зад граница, като се очаква темата да предизвика остри политически реакции преди окончателното й разглеждане в пленарната зала.

