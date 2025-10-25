Баби правят зимнина по поръчка. Ето колко излиза буркан лютеница

В Пиринско се налага тенденция за приготвяне на зимнина по поръчка – особено сред младите и по-заможни домакинства, които нямат време или умения да се занимават сами. Сръчни баби приготвят буркани лютеница (по 5 лв. за 350 г), сладка (между 6 и 12 лв.), компоти и дори месни консерви (половин килограм за 9 лв.).

Въпреки високите цени, много домакини споделят, че няма да останат без зимнина и традиционно ще приготвят буркани с лютеница, туршии и сладка, пише pirinsko.com.

Но, заслужава ли си зимнината тази година?

Поскъпването на зеленчуците и плодовете, както и на готовите продукти в магазините, кара мнозина да се замислят дали домашната зимнина все още е изгодна инвестиция. От една страна, приготвянето на зимнината у дома дава възможност за контрол върху качеството и вкуса, както и сигурност, че продуктите са натурални и без консерванти.

От друга страна, скъпите суровини, необходимите вложения на време и труд, както и възможните загуби при съхранение, натежават върху бюджета. Особено когато цените на продуктите са на нивото или дори над цените на готовите стоки в магазина.

Също така, модата за поръчкова зимнина показва, че мнозина предпочитат да платят за готов продукт, спестявайки усилия и време.

В крайна сметка, зимнината продължава да бъде важен елемент от българската традиция, но цената ѝ тази година е сериозно изпитание. Заслужава ли си? За много домакинства – да, заради вкуса и традицията. За други – вероятно не, поради финансовата тежест и алтернативите на пазара.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com