Ранният обяд - тайната на отслабването
Не само какво ядем, а и кога: часът на хранене определя теглото и здравето ни
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Не само какво ядем, а и кога: часът на хранене определя теглото и здравето ни
Професор д-р Михаил Боянов: Лична дисциплина, спорт и контрол на това, което слагаме на масата, трябват, за да подейства „вълшебното” хапче
Напитката може да стимулира метаболизма и да даде тласък на топенето на килограми
Най-голямото изследване се проведе в Китай
Тези храни поддържат мускулите, костите и метаболизма
Придържането към правилно хранене е от изключително значение
Най-неочакваните от тях бяха посочени от американски експерти по хранене
Ето го и плода
Експертите дават отговорите
Ако я допускате, метаболизмът ви ще намалее
Блокирането на определен протеин позволява да се поддържа нормален метаболизъм
Ключът към тази връзка е хормонът на глада лептин
Учените са установили как популярна подправка повишава метаболизма
Това е състояние на метаболизма, при което тялото разчита на мазнините като източник на енергия
Важни съвети за тялото ни
Една от най-честите причини за наднорменото тегло и неефективните диети е забавената обмяна на веществата
Каркадето е богато на хранителни вещества и подобрява здравето
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Забравете готовите диети, но се хранете в малка чиния