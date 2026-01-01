Излезе класацията на най-отвратителните храни
В нея са змиорки в желе и пържени копринени буби
Следете всички новини, анализи и коментари за Змиорки. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
В нея са змиорки в желе и пържени копринени буби
Китаецът Лин Хуй и неговият авер Чен Зиуй бяха пуснати под домашен арест, след като се опитаха преди дни да вкарат в България 2 милиона змиорки. Преди...
Варна. Умряха 90% от змиорките, които митничарите спипаха в багажа на двама китайци вчера. В Аквариума във Варна, където бяха транспортирани заловенит...
София. На софийското летище бе предотвратен опит за нелегален внос на 2 милиона змиорки от критично застрашен вид, предаде "Дарик" радио. Двама китайс...