Венета Райкова призна за мъжа до нея

Венета Райкова намекна, че сърцето й скоро отново може да е свободно.

В „Преди обед“ водещата обясняваше защо си пада по футболисти пред своите гост коментатори. Тя разкри, че най-много я впечатляват плочките на играчите и изрази учудване, че Симона Пейчева не харесва футболисти.

Тук в дебата се намеси и шеф Кустев. Той обобщи, че не е важно дали един футболист има плочки, а какво има над тях в главата си, с което даде да се разбере, че най-важен за един мъж е интелекта.

Впоследствие Венета напористо опита да провокира Симона Пейчева защо не е имала връзка със спортист, но опитите й да получи верния отговор удариха на камък.

В един момент Райкова изплю камъчето и разкри пред златната ни грация, че нещата с мъжа до нея не вървят по мед и масло.

Връзката ми е на кантар, Симонче, да не мислиш, че ми е лесно, откровена бе Венета.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com