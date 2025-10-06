Рокада в bTV! Кой сяда на стола на Венета Райкова

Петър Дочев опроверга слуховете, че се е разделил с екипа на сутрешния блок на bTV, след като се завърна като водещ на "Преди обед".

Причината за рокадата е отсъствието на Венета Райкова, която е болна и цяла седмица ще е извън ефир.

"Още от първия си сезон в "Преди обед" научих от Деси Стоянова, че една информация трябва да се проверява от няколко източника. А някои от тях твърдят, че съм напуснал предаването. Затова съм тук – на терен. Все още съм служител на "Преди обед", което означава да служа на предаването и на вас, зрителите", заяви Дочев в ефир.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com