Регистрираха силни геомагнитни смущения! Аномалии около София

През последните 48 часа научната общност наблюдава значителен ръст в геомагнитните смущения, които засягат Европа и особено Балканския регион, съобщават от "Метео Балканс". Индикаторът Kp, който измерва силата на геомагнитните бури, премина над нива 5–6, което означава средна към силна буря – достатъчна да наруши комуникационните системи, радиовълните и йоносферните слоеве.

Това е поредната бърза реакция на Земята на мощните слънчеви изригвания, регистрирани преди дни.

Слънцето навлиза в пик на активност, което означава едно: геомагнитните смущения тепърва ще зачестяват.

Последните наблюдения на NASA и NOAA показват:

серия от коронални изхвърляния на маса (CME)

силни соларни изригвания от клас M и X

увеличени потоци от заредени частици, достигащи Земята

Когато този поток удари магнитното поле на планетата, се образува геомагнитна буря.

Научно казано:

магнитосферата се компресира → йоносферата се възбужда → атмосферата реагира с колебания.

Какво се случва над Балканите?

Балканите попадат в зона, която при силни смущения отразява по-нестабилно радиовълните.

Това води до:

проблеми с GPS точността

забавяне или прекъсвания в радио комуникациите

затруднения в авиационните връзки

повишен шум в навигационните системи

временни смущения по електропреносната мрежа

В района на София, Букурещ и Белград бяха регистрирани аномалии в йоносферния слой F2, които влияят върху начина, по който радиовълните се пречупват.

Метеорологията също реагира

Геомагнитните смущения не влияят пряко върху облаците или валежите, но засягат високите слоеве на атмосферата, където циркулира струйното течение.

Последствията могат да бъдат:

необичайни промени във ветровете

внезапни температурни скокове или спадове

неправилно поведение на циклони и антициклони

по-нестабилни зони на турбулентност

колебания в налягането при ясно време

Това е причината хората често да усещат:

„времето се промени за минути“ — и това да не е свързано с фронт.

Защо GPS и радиовълните страдат най-много?

Геомагнитните смущения променят плътността на заредените частици в йоносферата, а навигационните сигнали преминават именно през нея.

Когато слоят е възбуден:

сигналите се пречупват по-силно

възникват грешки в позиционирането

радиото „шумничи“

се появяват „джобове“ без прием

Пилотите и моряците първи усещат тези ефекти. В авиацията подобни смущения могат дори да променят маршрути.

Има ли риск за електропреносната мрежа?

За щастие, Балканите не са толкова уязвими, колкото Скандинавия или Канада.

Но при по-силни геомагнитни бури (Kp 7–8) е възможно:

претоварване на трансформатори

колебания в напрежението

локални прекъсвания

Засега сме далеч от такъв сценарий, но тенденцията, че се движим в посока натам.

