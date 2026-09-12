Близо 90 бургаски учители ще получат отличия на тържествена церемония по случай 24 май
По време на тържествената церемония учителите, работили активно и успешно през годината, ще бъдат наградени с плакет и грамота
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По време на тържествената церемония учителите, работили активно и успешно през годината, ще бъдат наградени с плакет и грамота
Официалната церемония се състоя днес в Министерството на културата
Класирането на детските творби ще бъде оповестено на коледен концерт на 21 декември на сцената пред Община Стара Загора
Казанлък участва в борсата с туристическите си пакети за Празника на розата 2025г. и Археокомплекса “Светът на траките”
Лечева постави подписа си на олимпийската стена в Лозана и получи грамота от Томас Бах
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Красимир Вълчев бе удостоен с грамота за „Най-успешен министър на образованието от новото време“
Бизнесменът има заводи в пет американски щата, сред които и Небраска
Те стават семейство точно преди 60 години - на 18 януари 1959.
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Благоевград. Симитли получи грамота „Образцова община" от „Господари на ефира". Отличието бе връчено, защото общинските съветници се отказаха от възна...