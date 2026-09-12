Всичко за Грамота

Следете всички новини, анализи и коментари за Грамота. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Регионални Култура Спорт
"Стандарт" с награда от Сибир

"Стандарт" с награда от Сибир

Единствено вестник "Стандарт" бе удостоен с почетен сертификат от 25-тата международна конференция "Езикът и културата" и благодарствена грамота от де...

24 октомври | 17:25
0 коментара
8922