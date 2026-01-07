Сърменов се фука с новата фасада на Сатирата

Новата фасада на Сатиричния театър вече е факт. Директорът на театъра Калин Сърменов се изфука във Фейсбук с оранжевият облик на храма на смеха.

"Граждани, така вече изглежда новата фасада на Сатирата! Санирана, с нова дограма и енергийно ефективна! Отговаряща на всички стандарти! Благодаря на Министерство на Културата и лично на Мариан Бачев за това, че въпреки трудностите, работихме заедно до последните часове на миналата вече година! Работата продължава", написа той.

