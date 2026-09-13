Сърменов се фука с новата фасада на Сатирата
Благодари на Бачев
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Благодари на Бачев
И обяви своите фаворити за двойка на екрана
На 83-годишна възраст
Нов моноспектакъл разкрива драми и неволи в истеричното всекидневие
Героят в „Чекмо 2“ покорява света
Сред официалните лица в нея се включиха кметът на Община Габрово – Таня Христова
Голямата ни актриса е първата назначена в театъра, със заповед номер 1
Днес е денят на Габрово, който отбелязва 160 години от обявяването си за град
Не сме родени, за да враждуваме – след Освобождението всички заедно са изградили държава от нищото, казва артистът писател
Тримата са неразделни от ВИТИЗ, където учат при Николай Люцканов и Здравко Митков Николай Урумов, Михаил Билалов и Ани Вълчанова най-после отново се...
Ангела Меркел одобри днес искане на турската страна да бъде съден германският телевизионен комик Ян Бьомерман. Мъжът ще е обект на наказателно преслед...
Ердоган на стадиона на "Бешикташ"
Кинолюбители от цялата страна ще представят свои ленти по темата „Магариите в морала, политиката и съвременния бит" Сатиричен карнавал за политич...
Движение на поддръжници на руския президент Владимир Путин издава от 21 април сатиричен седмичник с карикатури и епиграми, осмиващи Запада, представяй...
Димитър Живков и Дина направиха три сватби за няколко месеца Димитър Живков обра особено шумни овации на "София моно" преди няколко вечери в парка на...
София. Хората на Нейков и Милошев влязоха в Сатирата със "Скакалци" на Ст. Л. Костов. "Столичаните в повече" обраха овациите на публиката в спектакъла...
Нови спектакли за любов и стари скандали в храма на смешниците