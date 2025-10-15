Мариан Бачев:Литературата е начин да съхраняваме паметта, идентичността и духа си

Министърът на културата Мариан Бачев участва в официалното откриване на българския щанд на международния панаир на книгата във Франкфурт. Министърът приветства гостите, сред които бяха посланикът ни в Германия – Григор Порожанов, генералният консул във Франкфурт – Диана Попова, директорът на Българския културен институт в Берлин – Борислав Петранов, съобщиха на БТА от Министерството на културата (МК).

„За България литературата винаги е била нещо повече от изкуство – тя е начин да съхраняваме паметта, идентичността и духа си. От средновековните ръкописи, положили основите на нашата писмена култура, до съвременните гласове, които днес разговарят с глобалния читател – българската литература продължава да изгражда мостове между поколения, езици и светове“, е казал в приветствието си Бачев.

Той е подчертал, че тази година страната ни е утвърдила международното си присъствие, включвайки се на три големи световно признати книжни изложения: „Българското книгоиздаване отваря хоризонтите си, а нашите автори заслужено получават признание зад граница. Зад всяка книга, представена тук, стои общност от талантливи писатели, преводачи, редактори и издатели – хора, посветили живота си на силата на словото“.

Министърът е изказал своята благодарност към организаторите от асоциация „Българска книга“, към Българския културен институтв Берлин, към генералното консулство във Франкфурт и към Министерството на външните работи – за общите усилия и визията, благодарение на които това участие е станало възможно.

„Нека този щанд бъде не просто витрина на българската книга, а и място за срещи, където идеите пътуват свободно, историите преминават граници, а културата се превръща в универсален език на разбирателство и мир“, е казал още министър Мариан Бачев. От името на МК, с чиято финансова подкрепа се реализира българското участие на панаира, той е пожелал на всички участници успешно изложение, вдъхновяващи срещи и много нови читатели и приятели.

Приветствия са поднесли Григор Порожанов, Ендрик Ландкал – почетен консул на България в провинция Хесен, и Диана Попова, която е прочела поздравителен адрес от името на министъра на външните работи – Георг Георгиев.

В рамките на форума министър Бачев е бил поздравен и от румънския си колега – Андраш Деметер, с когото са обсъдили нови възможности за съвместни културни инициативи и преводи на съвременна литература.

В неформален разговор с Никос Бакунакис – президент на Гръцката фондация за книги и култура, и Ане Бергман-Тахон, директор на Федерацията на европейските издатели, министър Бачев е споделил стремежа на МК да насърчава преводите и международното присъствие на българските автори.

По-рано през деня, министър Бачев е имал работна среща с Григор Порожанов, Диана Попова и Борислав Петранов. „По време на разговора бяха обсъдени възможностите за засилване на сътрудничеството в областта на културата и за по-широко представяне на българското културно наследство в Германия. Акцент бе поставен върху подготовката на предстоящи инициативи и събития, насочени към популяризиране на българското изкуство, литература и традиции сред българската общност и германската публика. Участниците изразиха общата си готовност да работят за разширяване на културния обмен и за утвърждаване на положителния образ на България в чужбина“, разказват от МК.

По думите им националният ни щанд във Франфурт ще бъде домакин на богата програма от литературни събития, премиери и дискусии, които ще представят съвременната българска литература пред международната аудитория.

Сред акцентите са срещи с шестима български автори, чиито книги вече намират път към чуждите читатели – Надежда Радулова, Момчил Миланов, Николай Терзийски, Русана Бърдарска, Радослав Бимбалов и Мая Бочева. Освен на щанда, българските автори ще участват и във вечерите Bulgarian Literary Worlds Beyond Borders, организирани в генералното консулство на България във Франкфурт, които ще представят съвременната българска литература извън националните граници.

Франкфуртският панаир на книгата е водещ световен форум за книгоиздаване, който ежегодно събира над 2000 изложители и повече от 36 000 професионалисти от цял свят. С участието си България затвърждава своето място на международната литературна карта и открива нови възможности за партньорства, преводи и разпространение на българската литература в чужбина, обобщават от МК.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com