Димитър, Христо и Анна-Мария ANIMA: Искаме да научим младите да откриват нови светове

- Димитър, Христо, на 27 ноември 2025 г. правите заедно с Анна-Мария ANIMA ново шоу на „Пиротска“ 5. Концертът вече е традиционен. Какво да очакват феновете Ви тази година?

Димитър: Могат да очакват много българска и авторска музика от нас, заедно с ANIMA и нашия бенд, както миналата година. Тогава наши гости бяха Стенли, Стефан Илчев, Камен Воденичаров и още. Тази година е ред на прекрасните Тони Димитрова, Михаела Филева и Крис Янкулов. Ще имаме рядката възможност да изпеем нови версии на обичани песни с оригиналните изпълнители. Ще бъде вълнуващо и на сцената, и пред нея.

- Обявихте, че това няма да е просто концерт, а среща на артисти, които умеят да изненадват. С какво ще предизвикате публиката?

Христо: Тази година решихме да предизвикаме себе си с нещо различно, нещо, което не е типично за нас, но нека има и изненади. Ще отворим завесата за това, че ще направим някои от най-добрите наши имитации в „Като две капки вода“ от тази година! Разчитаме на впечатляващ звук и осветление към които добавяме много интересни видеа на стената зад нас.

- Както казахте, заедно с Вас на сцената ще са Тони Димитрова, Михаела Филева, Кристиян Янкулов – една перфектна комбинация. Какво е посланието Ви?

Димитър: В България има страхотни артисти и се прави качествена авторска музика. Трябва да я подкрепим и най-вече да се стремим да използваме правилно собствения си език – българският. Нека той да съществува максимално дълго и след нас.

- Всяка година на тази дата – 27 ноември, празнувате музиката и спомените. Именно на този ден преди години се появи първият Ви албум „Крила“, в който е обичаната песен „Уморени крила“ с Иван Лечев и „Девойко“, която вече е в учебниците по музика. На 27 ноември миналата година излезе и албумът ви „Несломен“. Как се роди дуетът Димитър и Христо и с какво още е свързана датата 27 ноември?

Христо: Освен албума „Крила“, свързваме датата и с невероятния концерт-промоция, който направихме за него. Наистина беше страхотен момент, за който сме копнели. А дуетът се роди по идея на Димитър и през 2011г. Завоювахме своята първа „първа награда“ с песента “Сърце на птица”, след което награди получиха и „Нищо не е същото“, „Миг от спомен“ с Мартина Иванова и „Неочаквано“ с Гергана Великова. След това през 2017 станахме първият дует в историята на ”Гласът на България”. Днес сме с три студийни и един концертен албум.

- Има ли нещо, което може да сломи Димитър, Христо и ANIMA?

Димитър: Нарекохме последния си албум “Несломен” на едноименната песен. Тя е посветена на всички тези герои в сянка, без които никак не можем... За тези, които не се отказват лесно в името на доброто дело. Всичко може да е по-справедливо ако повече хора вярваме в силата на всеки жест. Вярваме, че и капката може да се превърне в море.

- Живеем в тревожно време, в което на преден план са разделението, омразата, противопоставянето. Вие обаче градите мостове между поколенията в музиката, между жанровете в нея – песента „Несломен“ е в кънтри-енто звучене. На какво искате да научите своите млади последователи?

Христо: Да откриват нови светове като слушат и харесват българска музика с послание и емоция, да са грамотни, да знаят историята си и къде се намират. В последния албум „Несломен“ има песен наречена „Дом“. Освен с Анна-Мария ANIMA в нея са и внуците на проф. Панчо Владигеров – Wladigeroff Brothers. Те живеят във Виена и заедно с тях отправихме послание към всички, които се връщат по-често в родината си и особено към тези, които се връщат за да останат и да дадат най-доброто от себе си тук.

- Знаете, че българинът казва: Музикант къща не храни. А вие, Димитър и ANIMA, сте семейство. Трудно ли се живее от изкуство в България?

ANIMA: Едва ли някога е било въпрос на лесно. Да живееш от изкуство в България изисква вяра, много труд и постоянство. Приели сме това като част от пътя - има трудни моменти, но и огромна удовлетвореност, когато видиш, че музиката ти докосва хората. За нас това е най-важното. Ако правиш нещата с любов, винаги намираш начин.

- Научи ли се българинът да цени българската музика, българското изкуство?

Димитър: Винаги е имало и ще има такива хора. Дано да са все повече. Около нас е пълно с такива и това не им пречи да формират вкуса си от целия свят. Българското изкуство не трябва да бъде отделяно от световното, а да заема почетно място в душата на всеки от нас. И не защото си е наше, а защото е добро.

- Димитър и ANIMA , участвахте заедно с децата от Център за изкуство „Зорница“ в концерта „България – страна на Чудесата“ в Народния театър и просълзихте публиката с изпълнението си на „Къде си, вярна ти любов народна“. Какво са за Вас Чудесата на България и как културното наследство ни обединява и прави по-добри.

ANIMA: За нас чудесата на България са именно това, което показахме заедно и на концерта - нашата култура, езикът, песните, историята, които ни свързват и ни напомнят кои сме. Нашето наследство са нашите корени и посока. То ни напомня, че сме част от нещо по-голямо, което трябва да пазим с любов.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com