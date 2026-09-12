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С Димитровден идва зимата

С Димитровден идва зимата

София. На 26 октомври Българската православна църква почита св. Димитър Мироточиви, а празникът е известен като Димитровден. В народните представи до...

26 октомври | 6:10
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