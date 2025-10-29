Мариан Бачев: Скандал в културата няма

“Скандал в културата няма”. Това заяви министърът на културата Мариан Бачев на влизане в Министерски съвет.

„Къде е скандалът в културата? Започнах с това, че е хубаво да се направи проверка и резултатите да бъдат публично оповестени", заяви Бачев.

Той посочи, че на кмета на район „Изгрев“ натиск не е оказван и че към него е отправена нотариално заверена покана да се извини за неверните си твърдения, уронващи престижа на Бачев.

“Абсолютно нищо не ме притеснява“, категоричен бе той.

„Нямам нищо общо със ситуацията. Преекспонира се нещо, към което аз нямам отношение. Особено пък да се премества към Министерство на културата – пълен абсурд. Нито колегата ми Росен Белов е бил част от министерството, нито е бил в някакви трудовоправни отношения при нас във фондацията", посочи Мариан Бачев.

