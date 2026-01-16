Мариан Бачев с отчет за свършеното през годината

С отчет за свършеното през изминалата година на управление излезе министърът на културата Мариан Бачев. Ето какво публикува той във Фейсбук:

Точно преди година - 16.01.2025 г. - приех нелеката отговорност да бъда министър на културата. Винаги съм изхождал от принципа, че си на определена обществена позиция, именно, за да си вършиш добре работата. Но тази една година, особено в контекста на настоящата политическа обстановка, няма как да не е повод и за лична равносметка:

Започнахме в доста сложна обстановка – неразплатени задължения към културните институти, пропуснати срокове за организацията на домакинството на Комитета за световното наследство към ЮНЕСКО, забавени с години конкурси за директори на културни институти с изтекъл мандат.

Е, мисля, че в тези условия се справихме достойно – България успешно председателства сесията на Комитета за световното наследство, макар и в Париж. Несебър не само не бе „изваден“ от списъка на ЮНЕСКО, каквито внушения заливаха общественото пространство, но и стъпка по стъпка изпълняваме всички поети ангажименти, за да затвърдим и гарантираме статута му.

Нещо повече – само след дни в Париж Центърът за подводна археология в Созопол официално ще бъде обявен за Институт за подводно наследство - Регионален център за подводна археология за Черноморския регион, категория тип 2 към ЮНЕСКО.

Разплатихме старите задължения на културните институти.

Проведохме конкурси за директори на 36 държавни културни института с изтекли мандати – при някои от години, за да се гарантира стабилността им и тяхното предвидимо развитие.

За първи път от 26 години изготвихме Националния културен календар – също с цел предвидимост в организацията на националнозначимите събития. А през настоящата 2026 ще отбележим някои знаменити годишнини в новата българска история.

Също за първи път може би най-престижният световен конкурс за млади оперни таланти „Опералия“, се проведе в България, и за първи път бе позволено на национална институция – Министерството на културата, да връчи своя награда на конкурса.

Годината, разбира се, не може да бъде обобщена само с постижения. Много добре съзнавам и колко проблеми остават нерешени в областта на управлението на културата. По някои тях сме доста напреднали, други вероятно ще могат да бъдат решени при следващо редовно правителство. Но откровено трябва да заявя, че не пренебрегнахме нито едно сериозно предизвикателство – отговорно, и според силите, се ангажирахме с всичко, което е важно за съхранението и развитието на българската култура. И докато имам възможност - независимо от каква позиция – ще продължавам да го правя!

Благодаря на екипа на МК, които бяха част от този път!

