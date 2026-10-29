Левски и Лудогорец с късата клечка за Купата

Жребият за Купата на България отреди сблъсък между два от фаворитите - Левски и Лудогорец още в 1/8-финалната фаза. Носителят на трофея ЦСКА пък ще гостува на Славия на стадион "Александър Шаламанов".

В него нямаше поставени и непоставени, тъй като всички отбори бяха в една урна. Първият изтеглен от двойката е домакин, а победителят ще се определи в един мач. Срещите ще бъдат изиграни между 11-14 декември.

По-късно бяха определени и двойките за 1/4-финалите. В тази фаза победителят от осминафиналната двойка, изтеглена първа при определянето на съответния сблъсък ще бъде домакин.

Черно море/Локомотив Пловдив - Славия/ЦСКА

Локомотив Горна Оряховица /Ботев Пловдив - Левски/Лудогорец

ЦСКА 1948/Ботев Враца - Арда/Хебър

Спартак Варна/Добруджа - Дунав Русе/Локомотив София

Четвъртфиналите срещи са предвидени де се проведат през март 2027 година.



