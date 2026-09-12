Всичко за Купата

Следете всички новини, анализи и коментари за Купата. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Спорт
Луис Гарсия води купата у нас

Луис Гарсия води купата у нас

Трофеят от Шампионската лига ще акостира у нас за поредна година благодарение на УниКредит. Този път купата ще бъде носена от един от любимците на фен...

07 декември | 21:50
0 коментара
8480
Сърмов закопа тима си

Сърмов закопа тима си

"Поли" (Тимишоара) за Купата на лигата. "Лилавите" се простиха с надпреварата, след като загубиха с 0:1 от гранда "Стяуа" на 1/4-финалите. Бившият игр...

16 октомври | 18:10
0 коментара
5345