БФС поздрави ЦСКА след драматичния триумф за Купата на България
"Червените" спечелиха трофея след финал с дузпи срещу Локомотив Пловдив и получиха пожелание за силно европейско представяне
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"Червените" спечелиха трофея след финал с дузпи срещу Локомотив Пловдив и получиха пожелание за силно европейско представяне
Голямата ни звезда в щангите е сигурен в успеха на ЦСКА
Прогнозата, която даде Аспарух Никодимов
Тази вечер е съдбоносна за треньора на червените
Футболистите пристигат в 20,00 ч на площад "Стефан Стамболов"
"Левски" ще спечели купата на локомотив, закани се Папазов
Резултатът на националния стадион е 1:0 за "смърфовете"
Нямаме пари да станем шампиони, проплака голаджията "Искам купата на Сърбия! Това ще е първи трофей в кариерата ми", отсече нападателят на "Партизан"...
Димитър Бербатов прекъсна почти тримесечна суша и се разписа за победата на ПАОК с 3:0 над "АЕЛ Калони във втория четвъртфинал за Купата на Гърция. То...
Трофеят от Шампионската лига ще акостира у нас за поредна година благодарение на УниКредит. Този път купата ще бъде носена от един от любимците на фен...
"Реал" (Мадрид) беше изхвърлен от Купата на Краля заради детински гаф. Причината е, че халфът Денис Черишев. Черишев фигурираше в стартовия списък на...
"Поли" (Тимишоара) за Купата на лигата. "Лилавите" се простиха с надпреварата, след като загубиха с 0:1 от гранда "Стяуа" на 1/4-финалите. Бившият игр...
Жребият за Купата на България бе изтеглен в Парк-хотел "Витоша" в София днес. Тегленето размина отборите от "А" група и ги противопостави на отбори о...