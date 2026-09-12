Легенда на Ман Юнайтед проговори за звезда на Левски
Майкъл Карик бе запитан дали ще търси заместник на крилото на Мидълзбро Айзая Джоунс
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Майкъл Карик бе запитан дали ще търси заместник на крилото на Мидълзбро Айзая Джоунс
Халфът на "Манчестър Юнайтед" Майкъл Карик не скри възхищението си от представянето на младия нападател на "Тотнъм" Хари Кейн. Карик определи играта...
Лондон. Полузащитникът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик трябваше да напусне лагера на английския национален отбор заради контузия. Той получи разтеже...
Манчестър. Полузащитникът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик продължи договора си с клуба. Той ще остане на "Олд Трафорд" поне до юни 2015 година. В но...