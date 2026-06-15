Испания хвърли бомбата на Мондиала!

Един от основните фаворити за спечелването на световната титла – Испания, започна по кошмарен начин участието си на Мондиала. Действащият европейски шампион завърши при изненадващо нулево равенство 0:0 срещу абсолютния дебютант на световни финали Кабо Верде. Сблъсъкът от група H донесе първата огромна сензация в турнира и показа, че на този форум лесни мачове няма да има.

Беззъба „Ла Фурия“ и тежка ситуация в група H

Футболистите на селекционера Луис де ла Фуенте владееха инициативата през по-голямата част от времето, но създадоха твърде малко опасни положения пред противниковата врата. Испанците така и не направиха достатъчно, за да се поздравят с победата, и още след първия си мач си утежниха ситуацията в групата. Компания в този поток им правят непредвидимите тимове на Уругвай и Саудитска Арабия, което прави всяка следваща грешка изключително опасна.

Пропуснатите шансове през първото полувреме

В началото на срещата испанците наложиха очакван натиск, който обаче се отличаваше с липса на креативност в предни позиции. Тимът трудно достигаше до чисти позиции пред вратата на организирания съперник.

На 15-а минута Халфът Педри отправи първия точен удар в мача, но вратарят Возиня се намеси сигурно и спаси без никакъв проблем.

На 29-а минута Марк Кукурея пробва атрактивен диагонален изстрел от въздуха от границата на наказателното поле, но топката премина високо над напречната греда.

Двойната драма в 40-ата минута

Едва в края на първата част Испания организира първата си стопроцентова голова атака. Родри намери в пеналта Кукурея, който свали интелигентно с глава към Феран Торес. Нападателят стреля мощно от близка дистанция, но за негово малшанс топката срещна напречната греда. При последвалата добавка Микел Оярсабал нанесе нов удар с глава, но вратарят Возиня демонстрира феноменален рефлекс и спаси сигурен гол, узаконявайки историческата точка за своята родина.

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