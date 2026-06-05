Германски пророк взриви Мондиала

Германският математик Йоаким Клемент, който е известен с прогнозни изследвания в областта на икономиката, но и спорта, публикува предвижданията си за това как ще се развие Мондиал 2026. Разбираме вашия скептицизъм и затова бързаме да уточним:

Това е човек, който точно предвиди последните три поредни отбора - световни шампиони, а и позна пет от шестте финалисти на първенствата от 2014-а, 2018-а и 2022 г.

Клемент дава няколко прогнози за световното, като не една и две са изненадващи.

Според германеца Нидерландия ще стане шампион на първенството това лято, като най-после ще счупи оковите на прокобата, която донесе на страната три загубени финала.

За трофея тимът с Ван Дайк, Депай и останалите ще победи в последния мач Португалия на Кристиано Роналдо, и така ще остави без световната купа кариерата на великия КР7.

Странно и против анализите на футболните специалисти, германецът предвижда пълен крах на отборите от Южна Америка, като само Аржентина ще достигне до четвъртфинал. Според Клемент Бразилия ще се провали шумно и ще отпадне на 1/16-финал от Япония

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