Истина ли е? Какво става със Зидан и Реал Мадрид

Легендата Зинедин Зидан не е опция за треньор на Реал Мадрид, в случай на уволнение на Чаби Алонсо. Тази информация е изтекла от вътрешен човек в клуба.

Радио "Кадена Сер" твърди, че името на Зидан е сред претендентите за треньор на Белия балет. Чаби е застрашен с уволнение, след като отборът му е спечелил само два от последните си седем мача във всички турнири, като в Ла Лига вече изостава с четири точки от лидера Барселона.

Двубоят с Манчестър Сити в Шампионската лига в сряда може да се окаже решаващ за съдбата на Алонсо, въпреки че журналистът Ману Кареньо е категоричен, че испанецът няма да бъде уволнен в сряда, но кредитът му на доверие вече е силно отслабен.

Според Ману Кареньо има двата треньори, които са готови да бъдат временни треньори, при евентуално уволнението на Алонсо - Алваро Арбелоа, който е треньор на дубъла Кастия, и аржентинецът Сантяго Солари, който е футболен директор.

