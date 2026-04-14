Лацио се спъна във Флоренция, Фиорентина взе ценни точки

Фиорентина се наложи над Лацио с 1:0 в мач от италианската Серия А и увеличи дистанцията си от зоната на изпадащите на осем точки. „Виолетовите“ събраха 35 точки и се откъснаха от преследвачите си, сред които са Каляри с 33 и Кремонезе с 27, докато първият под чертата Лече остава назад. Единственият гол в срещата падна през първото полувреме, а Лацио не успя да реализира въпреки сериозния натиск. За римляните това е първо поражение от 1 март насам.

Двубоят бе решен в 28-ата минута, когато Робин Госенс се разписа с глава след центриране на Джак Харисън. Крилото играе във Фиорентина като преотстъпен от английския Лийдс и се оказа ключова фигура при попадението.

Лацио имаше игрово превъзходство, особено преди почивката, когато създаде множество положения пред вратата на домакините. „Орлите“ отправиха общо 13 удара, от които шест бяха точни, но не успяха да преодолеят защитата и вратаря на съперника.

Въпреки натиска през второто полувреме, резултатът остана непроменен, а Фиорентина удържа преднината си до края на срещата и прибра трите точки.

След загубата Лацио остава на девето място в класирането и шансовете му за участие в европейските турнири минават през спечелване на Купата на Италия, където тимът е достигнал до полуфиналите.

Мачове от 32-рия кръг на футболното първенство на Италия:

Фиорентина - Лацио 1:0

Дженоа - Сасуоло 2:1

Парма - Наполи 1:1

Болоня - Лече 2:0

Комо - Интер Милано 3:4

Милан - Удинезе 0:3

Каляри - Кремонезе 1:0

Торино - Верона 2:1

Аталанта - Ювентус 0:1

Рома - Пиза 3:0

В класирането води Интер със 75 точки, пред Наполи с 66, Милан с 63, Ювентус с 60, Комо 58, Рома с 57 и др.

