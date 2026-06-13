Бетвам залага на E-sports пазара
E-Sports календарът е наситен със събития през цялата година
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E-Sports календарът е наситен със събития през цялата година
Повдигнати са обвинения срещу него
Седем отбора ще се борят от 12 до 22 декември в Саудитска Арабия за трофея FIFA Club World Cup
Поради трудностите при сключването на лицензионни споразумения с чуждестранни спортни клубове, в бъдещите игри на FIFA и NHL от SMP ESports ще бъдат п...
Легендата на световния футбол Диего Марадона за пореден път публично нападна Сеп Блатер, наричайки го "диктатор". Аржентинската легенда изказа за мнен...
Шестима високопоставени чиновници от ФИФА, включително вицепрезидентът Джефри Уеб, бяха задържани тази сутрин при драматична полицейска акция по изгре...