Канада се спаси с гол в последната минута

Канада стигна до драматична победа с 1:0 над Южна Африка, след като Стивън Еустакио донесе успеха с попадение във втората минута на добавеното време.

В герой за северноамериканците обаче дълго време се превръщаше вратарят на южноафриканците Ронуен Уилямс, който направи серия от впечатляващи спасявания и до последно държеше надеждите на своя тим живи.

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Началото на срещата бе предпазливо, като двата отбора предпочетоха да не рискуват. Първата възможност дойде в шестата минута, когато Тебохо Мокоена отправи далечен удар, но канадският страж Максим Крепеау внимаваше и улови сигурно.

Постепенно Канада започна да поглежда по-смело към противниковата врата. В 21-вата минута Джонатан Дейвид намери пространство след изпълнение на корнер, но ударът му премина покрай десния стълб. Само две минути по-късно "кленовите листа" бяха много близо до откриването на резултата. Дерек Корнелиус засече с глава центриране от свободен удар, но Ронуен Уилямс демонстрира страхотен рефлекс и изби.

Вратарят на Южна Африка блесна отново малко преди почивката. След разбъркване в наказателното поле първо бе блокиран удар с глава на Мойз Бомбито, а при добавката Таджън Бюканън стреля опасно към десния ъгъл. Уилямс обаче направи поредното си великолепно спасяване и запази нулевото равенство. Малко след това канадците поискаха и дузпа за падане на Ричи Лариа, но съдията прецени, че нарушение няма.

След почивката Южна Африка показа по-голяма смелост в атака. В 54-тата минута Таленте Мбата получи отлично извеждащо подаване, но канадската защита се намеси решително. Двадесет минути по-късно именно Мбата стреля от границата на наказателното поле, но топката прелетя над напречната греда.

Канада продължи да бъде по-опасният тим. В 67-ата минута Танитолува Олувасейи излезе сам срещу вратаря, но Ронуен Уилямс отново показа изключителната си класа и спаси. Малко по-късно дойде и нов голям шанс за Джонатан Дейвид, чийто прецизен удар към горния ляв ъгъл също бе отразен с впечатляващ плонж от южноафриканския страж.

Когато изглеждаше, че двубоят ще отиде в продължения, Канада нанесе своя решителен удар. Във втората минута на добавеното време топката попадна в Стивън Еустакио след рикошет, а халфът не се поколеба и с нисък удар от границата на наказателното поле прати топката в долния ляв ъгъл за крайното 1:0.

Така канадците заслужено стигнаха до успеха след множество пропуснати положения, докато Южна Африка напуска Мондиал 2026

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