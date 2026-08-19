Хиляди скочиха срещу него. Искат забраната у нас

Онлайн петиция за пълна забрана на TikTok в България събра около 6000 подписа за няколко дни. Инициативата е на криминалните психолози от екипа на Assess, които поставят и по-широкия въпрос за ограничаване на достъпа на деца под 16 години до социалните мрежи.

Според журналиста и педагог Йордан Йорданов, който е едно от лицата на инициативата (водещ на You tube канала на Асес „ЗАД МАСКАТА“), целта не е единствено събирането на подписи, а предизвикването на голям обществен и експертен дебат за влиянието на социалните мрежи върху децата.

Като аргументи Йорданов посочи риска от достъп до вредно и насилствено съдържание, прекомерната употреба на платформите и пристрастяващия дизайн на TikTok.

Според него проблем е и недостатъчната модерация на съдържанието в платформата. Той подчерта, че въпросът не се изчерпва с една социална мрежа, а е свързан с ролята на родителите, училището и държавата при защитата на децата в дигитална среда.

„Нека да пробваме нещо различно“, призова Йорданов и допълни, че дори петицията да не постигне исканата забрана, нейният успех би бил да предизвика сериозен обществен разговор по темата.