Денят на Самуил е мъжки празник, а в поверията има странни предупреждения

На 20 август православната църква почита пророк Самуил. Той е една от най-важните личности в Стария завет и човекът, който помазва Давид за цар. Имен ден празнуват всички, които носят името Самуил. В народната традиция датата постепенно придобива и друг облик - превръща се в своеобразен мъжки празник, свързан със семейството, реколтата и богата домашна трапеза. Около деня са останали и няколко любопитни поверия - от забрана за подстригване до предупреждение да не се правят прибързани планове за сватба.

Пророкът, чието име означава „измолен от Бога“

Самуил живее приблизително през XI век пр. Хр. и е сред най-значимите старозаветни пророци и съдии на Израел. Името му традиционно се тълкува като „чут от Бога“ или „измолен от Бога“, защото майка му Анна дълго време нямала деца и се молела да й бъде дарен син.

Още като малък Самуил бил поверен на първосвещеника Илий и според библейския разказ рано получил пророчески дар. По-късно той се превърнал в духовен водач на народа, а една от най-известните истории около него е свързана с помазването първо на Саул, а след това на Давид за цар.

Църковната традиция го почита като човек на молитвата, справедливостта и духовната твърдост. Затова на този ден вярващите се обръщат към него за подкрепа при трудни решения и за мир в дома.

Празникът бил посветен и на мъжете в семейството

В народните представи 20 август постепенно се оформя и като своеобразен мъжки празник. Жените приготвяли по-богата вечеря, а дъщерите можели да подарят на бащите си нова риза или друга дреха.

Идеята била мъжете в дома да бъдат почетени за труда и грижата си за семейството. Затова и до днес според старото поверие денят е подходящ човек да направи малък жест към баща, брат, съпруг или син.

Работата на полето обаче не спирала. Краят на август бил важен момент за прибирането на част от реколтата, затова празничният ден вървял заедно с обичайните земеделски грижи.

Цвеклото можело да помогне и за жених

Една от най-любопитните традиции е свързана с прибирането на цвеклото и морковите. В някои райони именно около този период започвало или приключвало събирането им, а работата била съпроводена с различни поверия.

Съществувало вярване, че колкото по-ниско се навеждат жените при прибирането на реколтата, толкова повече сила дават на земята за следващата година. Подобни представи смесвали обикновената земеделска работа с надеждата за плодородие и добър урожай.

Цвеклото имало и още една необичайна роля. То задължително присъствало на трапезата в някои местни традиции, а неомъжените момичета се надявали чрез него по-бързо да привлекат подходящ жених.

На масата слагали картофи и гъби

Трапезата на този ден била сравнително проста, но богата на храна от градината и гората. Често се приготвяли картофи и гъби, които през края на лятото били лесно достъпни и заемали важно място в домашната кухня.

Цвеклото също било сред характерните продукти. То можело да бъде сварено, печено или добавено към други ястия, а освен хранителната си стойност носело и символиката на плодородието.

Така празникът бил едновременно църковен ден и част от естествения ритъм на селския живот - работа, прибиране на реколтата и вечеря, около която се събира цялото семейство.

Не оставяли малките деца сами

Едно от най-старите поверия за 20 август предупреждава родителите да не оставят малките деца без надзор. Народното въображение обяснявало това със зли сили, които можели да изплашат детето или да му донесат болест.

Разбира се, това е фолклорно вярване, но зад него лесно може да се види съвсем практично правило - малкото дете не трябва да остава само. Старите хора често обличали подобни житейски предупреждения в мистични истории, които се запомнят по-лесно и се предават от поколение на поколение.

Ножицата и нокторезачката оставали настрани

На този ден според поверията не било добре човек да подстригва косата си или да реже ноктите си. Вярвало се, че по този начин може символично да „отреже“ част от собствената си жизнена сила и дори да съкрати живота си.

Подобни забрани се срещат на различни дати в народния календар и нямат връзка с църковното учение. Те принадлежат към стария свят на домашните поверия, в който почти всяко действие можело да носи знак за бъдещето.

Любовните решения е по-добре да почакат

20 август не се смятал и за особено подходящ ден за сериозни решения в любовта. Според старите вярвания сватосване, уговорки за брак или тежки разговори за бъдещето на една връзка е по-добре да бъдат оставени за друг ден.

Същото се отнасяло и за конфликтите. Кавга между близки хора можела да остави дълга следа и да наруши спокойствието в семейството. Затова денят насърчавал по-скоро към сдържаност и запазване на добрия тон.

Народната традиция препоръчва вместо това човек да обърне внимание на близките си и особено на мъжете в семейството.