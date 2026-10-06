От старата „Бирария“ до живия музей. ЗАГОРКА показа съкровищата си

Пивоварна ЗАГОРКА отвори врати по повод празника на Стара Загора и посрещна представители на институции, партньори и медии в рамките на инициативата „Позитивната история на бирата“. В центъра на събитието беше музеят „Светът на ЗАГОРКА“, който разказва историята на една от най-старите пивоварни в България и пази повече от 130 оригинални експоната.

Гостите проследиха пътя от първата старозагорска „Бирария“ и началото през 1902 г. до съвременното производство и инициативите на компанията за устойчивост и подкрепа на местната общност. Събитието отново показа колко силно са преплетени историята на ЗАГОРКА и Стара Загора вече повече от 120 години.

От музея започна пътешествието през историята

Гостите бяха приветствани от изпълнителния директор на ЗАГОРКА Радина Шкутова, която представи основни факти за развитието на компанията и приноса й към региона. Сред официалните гости беше областният управител на Стара Загора доц. д-р Калоян Дамянов.

Обиколката започна именно от „Светът на ЗАГОРКА“ - музейната сбирка, която съчетава историята на пивоварната със съвременния процес на производство. Посетителите могат да видят не просто подредени витрини, а своеобразен „жив музей“, разположен по маршрута през действащото предприятие.

Това е една от особеностите на инициативата - туристите надникват във функционираща пивоварна и едновременно с това проследяват как се е променяло производството през повече от век.

Бутилка на повече от 120 години

Сред най-ценните експонати е бирена бутилка от 1902 г. - годината, в която започва историята на пивоварната. Върху нея е запазен релефният надпис „Парна пивоварна Бъдащност“.

Колекцията включва още бутилки, етикети, кенове, подложки, отварачки, книги, рекламни материали, архивни документи и фотографии, медали и значки на бивши служители. Запазени са и повече от 15 различни вида чаши, използвани през различни периоди от историята на компанията.

Особено любопитни са личните вещи, документите и архивните фотографии, свързани с хората, поставили началото на пивоварното производство в града.

Безалкохолна бира за арабския свят

Един от експонатите, който неизменно привлича вниманието, е запазен пълен кен от първата българска безалкохолна бира „Загорка Вита“. Тя е била предназначена за износ в арабските държави - интересен знак за това колко рано старозагорската пивоварна е търсила пазари извън страната.

Музейната колекция съхранява следите от различните етапи в развитието на производството - от първите години на фабриката до днешните технологии и разнообразието от марки, свързани с предприятието.

Първият сертифициран музей на бирата у нас

„Светът на ЗАГОРКА“ има и още една отличителна черта - това е първият музей на бирата в България, сертифициран от Министерството на културата.

Идеята зад създаването му е посетителят да не получава само исторически разказ, а да види на живо как се произвежда бирата. Затова маршрутът съчетава музейните експонати с преминаване през части от действащата пивоварна.

В края на тура посетителите стигат до дегустационната зала, където могат да опитат нефилтрирана „жива“ бира и да видят филм за историята и развитието на марката.

Повече от век със Стара Загора

Историята на пивоварната започва през 1902 г., когато д-р Константин Кожухаров поставя началото на предприятието, останало в спомените на поколения старозагорци просто като „Бирарията“. От 1994 г. компанията е част от семейството на Heineken.

Днес пивоварната продължава да бъде един от разпознаваемите символи на Стара Загора, а връзката между компанията и града надхвърля чисто производствената история. Тя преминава през поколения служители, местната икономика, културата и различни обществени инициативи.

Именно тази връзка беше в основата на инициативата „Позитивната история на бирата“ - разказ за продукт, производство и предприятие, но най-вече за повече от 120 години споделена история със Стара Загора.