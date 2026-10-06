Моряк директно обвини Русия за атаката ОБНОВЕНА

Мисля, че руснаците ни пуснаха подводна бомба, казва моряк от един от атакуваните в Черно море кораби, цитиран от БНТ.

Един от моряците, който е от Турция, разказа, че според него корабът е бил поразен от подводна бомба.

"Аз съм от Турция. Мисля, че руснаците ни пуснаха подводна бомба, избухна огън. Не беше дрон, под водата беше. Мисля, че беше руска, защото возехме украински товар", казва морякът.

Все още няма никаква информация с какво е бил натоварен потъналият в български води кораб. До момента се знае само, че "Alfa Watan" е държал курс на север.

Вторият кораб "Able", който гори и дрейфа, е бил натоварен с пшеница и e държал курс на юг. Първоначално дори се появи информация в турски специализиран портал, че двата съда са се сблъскали. Оказа се, че са потопени от дронове, като премиерът Румен Радев уточни, че безпилотните средства са били морски и въздушни. Плаващият под наш флаг ферибот "Dioscuria" спаси моряците от "Able", но от хората от "Alfa Watan" няма следа.

Не бяхме предупредени за удара. Удариха ни директно по корпуса. Това казаха спасени моряци от екипажа на плаващия под флага на Палау ABLE, който снощи около 0300 ч. стана обект на военен удар на около 70 морски мили източно от гр. Бяла в изключителната икономическа зона на България.

„Дронът дойде отдолу“, каза пред специализираната медия Maritime.bg член от екипажа. „Благодарим на България“, заяви друг.

Друг моряк от екипажа на кораба разкри, че съдът не е поразен с безпилотни летателни апарати.

„Удариха ни с морски дронове“, коментира трети от спасения екипаж.

На борда на кораба избухва пожар, като при нападението пострадаха двама души от екипажа, които вече са настанени за лечение във Варна.