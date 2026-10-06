Ето кои са най-тежко пострадалите моряци

Двамата най-тежко пострадали моряци от единия поразен от дронове търговски кораб в изключителната икономическа зона на България в Черно море бяха транспортирани във Варна. Те бяха докарани до Морската гара в града с катер на Военноморските сили. Моряците бяха транспортирани с линейки до лечебни заведения.

Индийски моряк е с тежки изгаряния, а турският капитан на кораба е с травма на главата и замъглено зрениие.

Индиецът бе транспортиран за лечение в МБАЛ-Варна към Военномедицинска академия. Именно там функционира специализирана структура за лечение на изгаряния и пластична хирургия. Болницата разполага с денонощно наблюдение на пациентите и възможност за оперативно лечение при тежки случаи.

Турският капитан също бе откаран с линейка в неврохирургията на болница "Св. Анна".

Останалите 16 членове на екипажа, които не са сериозно пострадали, се очаква да пристигнат във Варна с катери на "Гранична полиция". Предстои те да бъдат прегледани, а корабособственикът е поел ангажимент за настаняването им.