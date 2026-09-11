Всичко по темата МВнР

Голяма опасност за българите в азиатска държава
Предупреждение от МВнР за нашите граждани
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Предупреждение от МВнР за нашите граждани
Министърът на външните работи проведе среща със своя молдовски колега Михай Попшой
От външното ни министерство препоръчват на гражданите да проверяват предварително статуса на полетит...
Дипломатическото ни представителство е в контакт с китайските власти
Българските институции продължават да следят развитието на ситуацията и поддържат връзка с дипломати...
България иска извинение, каза Георг Георгиев