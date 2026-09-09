Велислава Петрова: Даваме рамо за европейския път на Молдова

Министърът на външните работи Велислава Петрова проведе среща със своя молдовски колега Михай Попшой, на която бяха обсъдени ключови аспекти от партньорството между двете държави и бе обявено, че то навлиза в нова фаза.

„Нашите отношения навлязоха в една нова фаза, обусловена именно от вашия път към интеграция в Европейския съюз”, това коментира Велислава Петрова по време на съвместно изявление в Министерството на външните работи. Тя подчерта, че България последователно подкрепя европейската интеграция на Молдова и приветства усилията и напредъка, постигнати от страната.

Според външния ни министър Молдова ясно показва, че при наличието на политическо желание и готовност за реформи, пътят към присъединяване към ЕС е възможен дори в сложна среда за сигурност.

„България ще продължи да подкрепя страната по нейния европейски път на базата на собствените заслуги”, заяви Петрова. Тя допълни, че връзките между двете страни са силни заради историческия и културен елемент, като особено място заема българското национално малцинство в Молдова.

В района на Тараклия живеят около 50 000 българи, които са важен градивен елемент на двустранните отношения и мощен стимул за сътрудничество.

„Ще дам един пример в сферата на образованието, където видяхме трансформацията на Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак” във филиал на Русенския университет „Ангел Кънчев”, посочи Велислава Петрова.

Тя отбеляза, че това е първото самостоятелно българско висше училище извън пределите на страната ни, в което в момента се обучават над 400 студенти. Министърът благодари на властите в Молдова за създадените условия за общността ни и за решението Тараклийският район да запази своя статут на самостоятелна административна единица, равен на този на столицата Кишинев.

Важен акцент в разговорите е и темата за енергийната сигурност. България помага на Молдова чрез пренос и принос за диверсификация на доставките на газ посредством Вертикалния газов коридор. „България отдава голяма роля на своето позициониране като регионален фактор на енергийна стабилност и това е нещо, от което Молдова може да се възползва”, коментира външният министър.

Молдова остава важен партньор на страната ни и в областта на международната помощ за развитие. „В периода 2023-2025 г. с частично или цялостно българско финансиране са реализирани над 30 проекта на обща стойност от 2 милиарда евро”, посочи Петрова. Тя изрази увереност, че двете държави ще продължат да работят в тясно сътрудничество по всички теми от взаимен интерес.