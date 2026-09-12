Важно от БНБ за пенсиите
Какво сочат актуалните данни
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Какво сочат актуалните данни
Хората имат три месеца да решат, но изборът не е задължителен и натрупаните средства не се губят
Археологическият музей събра мистика и магия
Вицепремиерът предупреди, че по Фонда за справедлив преход са разплатени едва 7,5% от средствата, а забавянето застрашава въглищните региони
Държавата подготвя новите правила за мултифондовете
Стопаните събират подкрепа за природосъобразни методи
пенсионните фондове са под строк контрол от КФН
омислав не само успя да предоговори плана, но и допълнително 800-900 млн., доволен бе Борисов
Системата трябва да се модернизцира по западния модел, смята БСК
Колко са парите, събрани там
Потребителите ще имат възможност да следят състоянието на своите спестявания в двете валути
С 3 милиарда лева повече са разходите на ДОО през 2024 г.
Тя се надява на финансиране от държавата и частния бизнес
Броят на пенсионерите за септември 2024 г. е 2 047 486, или с 15 127 (0,7%) повече в сравнение със същия месец на предходната година
Преходът към въвеждането на еврото за пенсионните дружества ще бъде плавен
Измамниците се намират в трети държави, които не съдействат на нашите власти
На годишна база те се увеличават с 489,9 млн. лева
Към 31 декември 2023 г., общият размер на отчетените приходи в ДОО е близо 11,4 млрд. лв.
Комисията за финансов надзор с нови данни
Пенсиите от НОИ се индексират веднъж годишно по т.нар. швейцарско правило